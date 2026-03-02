Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

02.03.2026 09:42
İsrail, Hizbullah'ın füze saldırıları sonrası Lübnan'da geniş hava harekatı başlattı.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilime, Lübnan merkezli Şii silahlı grup Hizbullah da dahil oldu. Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentine füze saldırıları düzenlemesinin ardından İsrail ordusu, Lübnan genelinde geniş çaplı bir hava harekatı başlattığını duyurdu.

İsrail Beyrut'un güney banliyöleri ile havalimanı çevresindeki bölgeleri hedef alırken, Lübnan'daki 50'den fazla köyde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı ve hava saldırıları düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Rafi Milo, IDF tarafından yayımlanan açıklamasında, "Hizbullah, Lübnan devleti yerine İran rejimini tercih etti ve sivillerimize yönelik bir saldırı başlattı. Hazırlıklıydık ve bunun bedelini ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Milo, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin korunmaya devam edileceğini ve bu bölgelerde yaşayanların tahliye edilmeyeceğini belirtti ve Lübnan'ın güneyine yönelik "Saldırılar sürüyor ve yoğunluğu artacak" dedi.

Hizbullah'ın önceki yıl İsrail ile yaşanan çatışmalar ve Suriye'deki yöentim değişikliği sonrasında ciddi askeri kayıplar vermesine rağmen, İran ile olan ideolojik, dini ve mali bağları nedeniyle savaşın parçası haline gelmesinin kaçınılmaz olması bekleniyordu.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
