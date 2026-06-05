Hızlı Tren Projesi İlerlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hızlı Tren Projesi İlerlemesi

05.06.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek, Çorum ilk kez demir yolu ağına kavuşacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı tren hattının Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum kesiminde genel ilerlemenin yüzde 25 olduğunu belirterek, "Hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız" dedi.

'ÇORUM ANKARA ARASI 1 SAAT 20 DAKİKA OLACAK'

Çalışmaların gece gündüz devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25'i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88,92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31,22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında, Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını aktararak, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak" dedi.

Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla, Ankara-Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2,5 saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Çorum, ilk kez demir yolu ağına bağlanacak. Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Samsun, Ankara, Ulaşım, Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızlı Tren Projesi İlerlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:51:09. #7.12#
SON DAKİKA: Hızlı Tren Projesi İlerlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.