Hizmet-İş İftar Programında Kardeşlik Vurgusu

Hizmet-İş İftar Programında Kardeşlik Vurgusu
06.03.2026 21:15
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Yozgat'ta düzenlenen iftarda ramazan ayının kardeşlikten bahsetti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesince düzenlenen iftar programında sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Özdemir, belediyeye ait Nohutlu Tepe Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu, bu ayda insanların birbirine olan samimiyetinin arttığını söyledi.

İsrail ve Amerika'nın ramazan ayında Müslümanların üzerine ölüm yağdırdığını belirten Özdemir, "Bu ramazan ayının ve dualarımızın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah'ın onları kahhar sıfatıyla kahretmesini niyaz ediyoruz." dedi.

Hizmet-İş Sendikasının birlik, beraberlik ve kardeşlik sendikası olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Ramazan ayını tam sendikamıza yakışır bir şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kutluyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı. İnşallah bu iftar sofrası da Ümmet-i Müslümanın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olur diyorum." diye konuştu.

Özdemir, ramazan ayını tebrik ederek, Cenab-ı Allah'ın birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi'ne ve bayrama kavuşmayı nasip etmesi temennisinde bulundu.

Programda, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.