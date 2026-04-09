Mahmut Arslan: Vergi Sisteminde Adaletsizlik Var, Asgari Ücret Komisyonu Değişmeli

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin 10. Olağan Genel Kurulu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurula katılan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, üyelere seslenerek vergi sistemindeki adaletsizliği eleştirdi.

Arslan, 'Vergi bir vatandaşlık borcudur, vergi vermekten şikayetçi değiliz. Ancak çok kazananın az, az kazananın çok vergi verdiği bir sisteme itiraz ediyoruz. Verginin adil olması gerekiyor, sistemimizde ciddi bir sorun var' dedi. Asgari ücretlilerin vergi dilimlerine daha hızlı girdiğini belirterek, 'Ocak'ta 100 TL'miz Aralık'ta 75 TL'ye düşüyor, çünkü vergi dilimlerindeki makas çok kısa. Büyük bir haksızlık yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini söyleyen Arslan, 'Türkiye'deki emekçilerin yaklaşık yüzde 60'ı asgari ücretle çalışıyor. Komisyonun yapısını değiştirmek istiyoruz, asgari ücretin sadece özel sektör ve sendikalar tarafından belirlenmesini talep ediyoruz' dedi. Hükümete çağrı yaparak, adil bir sistem için vergi, emeklilik ve asgari ücret konularında çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında, HAK-İş ve Hizmet-İş'i desteklediklerini belirterek, 'Eğitim ve felsefemizi göz ardı etmeyelim, el ele vererek yol alalım' dedi. Konuşmaların ardından, mevcut Başkan Yavuz Navruz'un tek liste ile girdiği genel kurulda oylama işlemi başladı.