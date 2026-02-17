Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Koca'dan Diyarbakır'da işten çıkarılan işçilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Koca'dan Diyarbakır'da işten çıkarılan işçilere ilişkin açıklama Açıklaması

17.02.2026 16:18
Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere ilişkin, "Bölgede barış ve kardeşliğin tesis edilmesini, kan ve gözyaşının bitmesini istiyoruz.

Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere ilişkin, "Bölgede barış ve kardeşliğin tesis edilmesini, kan ve gözyaşının bitmesini istiyoruz. Bunun yanında yerel yönetimlerden haksız ve hukuksuz bir şekilde baskı ve dayatmalarla işten çıkarılan üyelerimizin işlerine iade edilmesini, kazanılmış haklarının tamamen ödenmesini bekliyoruz." dedi.

Koca, Hizmet-İş Diyarbakır İl Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, bölgede ve ülkede geçmişte acı olayların yaşandığını belirterek, başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak kararlılıklarıyla başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecini 'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kardeşlik projesi olarak görüyoruz. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılarak, konfederasyon olarak desteğini ifade etmişti." ifadelerini kullanan Koca, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere değindi."

Koca, şöyle konuştu:

"Bölgede barış ve kardeşliğin tesis edilmesini, kan ve gözyaşının bitmesini istiyoruz. Bunun yanında yerel yönetimlerden haksız ve hukuksuz bir şekilde baskı ve dayatmalarla işten çıkarılan üyelerimizin işlerine iade edilmesini, kazanılmış haklarının tamamen ödenmesini bekliyoruz. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen ardından Diyarbakır ve ilçe belediyelerinde bugün itibarıyla 1031 arkadaşımız baskı ve zorla işten çıkarılmıştır. 1558 üyemiz sendikamızdan istifaya zorlanmış ve istifa ettirilmiştir. Yapılan baskılar karşısında üyelerimizin haklarını korumak için mücadele başlattık. 27 Haziran 2024 tarihinde Bağlar Belediyesi önüne çadırımızı kurduk. Sur Belediyesi önünde ve devamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde kurduğumuz eylem çadırında bugün itibarıyla 599 gündür eylem yapıyoruz."

Üyelerinin işe iadeleri ve alacaklarına yönelik davaları sürdürdüklerini dile getiren Koca, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere üyelerimizi yıldırarak işten çıkmaya zorlayan tüm belediyeler ile ilgili hukuk mücadelemizin yanı sıra sendikal mücadelemizi devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilciliğine Ahmet Dinç getirildi

Koca, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu kararı ile Diyarbakır İl Temsilcisi olarak Ahmet Dinç'i görevlendirdiklerini belirtti.

Dinç'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Koca, çiçek takdim etti.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm de Dinç'e yeni görevinde başarı diledi.

Dinç de verilen görevden dolayı sendika yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

