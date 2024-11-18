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Hizmet Üretim Endeksi Değişmedi

Hizmet Üretim Endeksi Değişmedi

TÜİK verilerine göre, Eylül 2024'te hizmet üretim endeksi bir önceki yıla göre değişmedi.

18.11.2024 10:50
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi 2024 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişmedi.

TÜİK, eylül ayı hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim olmadı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 arttı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,0, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,3,  gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Eylül, Son Dakika

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