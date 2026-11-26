Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ), TÜBİTAK, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep OSB Teknokent iş birliğiyle düzenlenen 13. Ar-Ge Teknolojileri Proje Pazarı (HASAT-13) Ödüllü Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, HKÜ Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergi açılışı ve proje posterlerinin incelenmesiyle başlayan program, Hukuk Amfisi'nde gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların ürüne ve teknolojiye dönüştürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Üniversitenin 174 patent başvurusu ve 10 ticarileştirme sözleşmesiyle vakıf üniversiteleri arasında ikinci sırada bulunduğunu ifade eden Küçükerdoğan, araştırma altyapısı ve sanayi iş birlikleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

HASAT-13 kapsamında düzenlenen proje yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Program, ödüllerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.