El İsra: Barış Temalı Film 2025'te Vizyona Girecek - Son Dakika
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El İsra: Barış Temalı Film 2025'te Vizyona Girecek

HMK Film tarafından hayata geçirilen, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümleri konu alan 'El İsra'nın 2025'in son çeyreğinde vizyona girmesi hedefleniyor. Aynı isimli romandan uyarlanan film, uluslararası seyircilere ulaşmayı hedefliyor ve barışı anlatmayı amaçlıyor.

07.09.2024 18:16
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HMK Film tarafından hayata geçirilen, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümleri konu alan "El İsra"nın 2025'in son çeyreğinde vizyona girmesi hedefleniyor.

HMK Film'den yapılan açıklamaya göre, Aynı isimli romandan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda 4 farklı ülkeden oyuncular yer alacak.

Senaryosu Talat Özpolat ve Cavidan Balcı tarafından kaleme alınan yapım, New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs'te çekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve filmin yapımcılığını HMK Film adına üstlenen Hacı Mehmet Kılınç, filmin temel misyonunun barış olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapacağımız filmle uluslararası seyircilere ulaşması hedefliyoruz. Romanı okuduğumda 'bu hikayeyi mutlaka filme çekmeliyiz' diye düşünmüştüm. Özellikle son dönemlerde yaşanan olaylar, senaryomuzun daha da güncellenmesine neden oldu. Filmimizin temel misyonu barışı anlatmak, bunu yaparken hiçbir dini veya milleti yargılamadan, objektif bir şekilde hikayemizi sunmayı başardık."

Filmin 2025 yılının son çeyreğinde vizyona girmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, istanbul, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel El İsra: Barış Temalı Film 2025'te Vizyona Girecek - Son Dakika

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