HMKÜ'den 2 Bin 376 Mezun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HMKÜ'den 2 Bin 376 Mezun

HMKÜ\'den 2 Bin 376 Mezun
26.06.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HMKÜ, 2025-2026 yılı mezuniyet töreninde 2 bin 376 öğrenci mezun oldu, yeni hedefler vurgulandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde, 2 bin 376 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tayfur Sökmen Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej geçişiyle başladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu söyledi.

Üniversitenin bugün yalnızca öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Eren, bilim üreten, araştıran ve dönüştüren güçlü bir akademik merkez olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Eren, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin 14 fakülte, 3 enstitü, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve konservatuvarı ile yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim vererek her geçen gün başarı çıtasını daha da yukarıya taşıdığını belirtti.

Üniversitenin gelecek hedeflerine değinen Eren, şöyle konuştu:

"Hedeflerimize ulaşma yolunda Yükseköğretim Kurulunun ortaya koyduğu 2030 vizyonu, üniversiteler için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda öğrencilerimizin yapay zeka, büyük veri, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon alanlarında yetkinlik kazanmalarını sağlamak için eğitim programlarımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerimizi bu stratejik çerçeve içerisinde yeniden yapılandırarak üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik rekabet gücünü artırmayı hedefledik."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri takdim edildi.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Veysel Eren, Yapay Zeka, Rektör, Eğitim, Güncel, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel HMKÜ'den 2 Bin 376 Mezun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
Sayıştay Başkanlığına Metin Yener’in seçildiğine dair karar Resmi Gazete’de Sayıştay Başkanlığına Metin Yener'in seçildiğine dair karar Resmi Gazete'de
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı İşte 12. Yargı Paketi’nin detayları AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı! İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
Fildişi Sahili’ne turu Trabzonspor’un eski yıldızı getirdi Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi

21:55
Aziz Yıldırım’dan Topuk Yaylası’na sürpriz baskın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na sürpriz baskın
21:43
Yeşilçam’ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
21:22
Amerika’daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu’nun otele verdiği siparişi paylaştı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 22:51:23. #7.13#
SON DAKİKA: HMKÜ'den 2 Bin 376 Mezun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.