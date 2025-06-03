Hobi Bahçeleri ile İlgili Sert Uyarı: Tarım Ciddi Bir İştir

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, hobi bahçelerine ilişkin olarak, "Amacına uygun olmayan her hobi bahçesi cinayettir ve bu cinayete 'dur' demek zorundayız. Tarımın hobisi olmaz. Tarım ciddi bir iştir" ifadesini kullandı.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, imar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantılarıyla elektrik, su, doğalgaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişiminin engellenecek olmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Vali'nin bu konuyla ilgili iradesi ve geçmiş deneyimiyle de birlikte kentteki bu saçmalığa karşı oluşturduğu farkındalığı destekliyoruz. Birçok belediye başkanının da bu konuda hassasiyeti var. Ama tarımın hobisinin olmayacağını ilan etmek istiyoruz. Gelecek kuşakların gıda ihtiyacıyla ilgili ciddi şekilde tartışılması gereken bir alanın, günde ya da haftada bir saatlik tatmin için kentin tarım arazilerinin, mikroklima bölgesi dediğimiz, her şeyi üretebileceğimiz en değerli arazilerini betona boğarak, 'hobi bahçesi' adı altında 'hobikondu'lar ile doldurulması bu kente karşı işlenmiş bir suçtur.

Zaten Ankara, kente karşı suç işleme olimpiyatlarının yapıldığı bir yer. 1980'li yıllarda göç ile beraber gecekondu ile tanışan bu kentin ruhu kirlendi. Yoksulluk bir yaşam şekli halini aldı. İnsanın yaşadığı binadaki kafa karışıklığı ruhunu da etkiler.

"Üç, beş oy uğruna bu cinayete kayıtsız kalamayız"

Ekonomik durumu biraz daha iyi olan insanların yeni keşfettiği bu alanla beraber haftada bir saat tatmin olma uğruna kentin tarım arazilerini yok etmeye cesaret etmeleri, betona boğmaları, nefessiz bırakmaları kente karşı işlenmiş bir suçtur. Üç, beş oy uğruna bu cinayete kayıtsız kalamayız. Bir kişiyi öldürmekten çok daha tehlikelidir gelecek kuşakların nefesini kesmek, gelecek kuşakların yaşam arzusunu ortadan kaldırmak.

"Bu suça karşı kent yöneticilerinin duyarlı olması lazım"

Amacına uygun olmayan her hobi bahçesi cinayettir ve bu cinayete 'dur' demek zorundayız. Tarımın hobisi olmaz. Tarım ciddi bir iştir. Apartman tarlalarıyla doldurup, 100 birimlik arazisinin 97'sini boş bırakarak yüzde 3'e sıkıştığımız bir kentsel yaşamdan sonra tarım yapabileceğimiz alanları da betona boğma motivasyonumuz bu kentin geleceğine karşı büyük bir suç işlenmesidir. Bu suça karşı kent yöneticilerinin duyarlı olması lazım."