Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

10.04.2026 12:47
Hobi bahçelerindeki yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını, yeni oluşturulacaklara da elektrik ve su hizmetlerinin verilmemesini içeren yönetmeliğe gelen tepkiler, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konuyla ilgili bir inceleme komisyonu kuruldu. Cevdet Yılmaz, Murat Kurum, İbrahim Yumaklı ve Abdullah Güler'den oluşan komisyon detaylı çalışma yapacak.

Hobi bahçelerindeki mevcut yapılaşmalarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasına yönelik düzenlemeye gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu detaylı incelemeleri için MKYK'da bir ekip oluşturdu. 

VATANDAŞIN TEPKİSİ MKYK’DA DİLE GETİRİLDİ

Hobi bahçelerine kısıtlayıcı kurallar getiren yasa değişikliğinin ardından, 4 Nisan 2026’da yayımlanan yönetmelik de tartışmaları alevlendirdi. Mevcut bahçelerdeki yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmasını, yeni oluşturulacaklara da elektrik ve su hizmetlerinin verilmemesini içeren yönetmeliğe gelen tepkiler, Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alındı. 

"VATANDAŞLA PARTİYİ KARŞI KARŞIYA GETİRİYOR"

Bazı MKYK üyeleri, söz konusu yasa ve yönetmeliğin, “bugüne kadar yapılmış olan tüm yapıların yıkılacağı gibi algılandığını, bunun da vatandaşla partiyi karşı karşıya getirdiği” görüşünü dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da, hobi bahçelerinin tarım arazilerine verdiği zararı detaylarıyla ortaya koydu.

HOBİ BAHÇELERİ ÇALIŞMASI İÇİN 4 İSİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konunun tekrar tüm boyutlarıyla ele alınıp vatandaş açısından oluşan mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacak şekilde çalışma yapılmasını istedi. Bu amaçla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den oluşan bir komisyonun, konuyla ilgili detaylı çalışma yapması kararlaştırıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Seçim yaklaşıyor 18 7 Yanıtla
  • Beyhan Gunes Beyhan Gunes:
    Hobi bahçelerinin zararı nedir ...Benim gördüğüm bazı şanslı vatandaşın az bir toprak alanda meyve sebze ektiği .. Bu alanlarla ilgili planlamanın başka projeleri varsa .. evet o zaman unu ipe serilmesinin anlamı olur.. 11 9 Yanıtla
  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    30 BİN TL ASKERİ ÜSTÜ MAAŞ ALIYORUM. 2 ÇOCUK OKULA GİDİYOR 4 KİŞİLİK AİLEYİM. 25 TL DEN İKİŞER SİMİT YESEK BİR ÖGÜNDE, 25X8=200 TL YANINDA BÜYÜK ÇAY BİRER ADET 4 TANE 25 TL DEN=100 TL BİR ÖGÜNÜMÜZ ETTİ 300 TL. BU ŞEKİLDE SADECE SİMİT YESEK 3 ÖGÜNDE ETTİ 900 TL GÜNDE. MAAŞIM 30 BİN GÜNLÜK BİN TL. 900 TL Sİ SADECE AÇLIKTAN ÖLMEMEK İÇİN SİMİT ÇAY ÇOKŞÜKÜR BUNADA ÖLMÜYORUZ. GERİ KALAN HARCAMALARIDA SİZ YAZIN DÜŞÜNÜN SORUN SORGULAYIN YAZIN DİLE GETİRİN ANLATIN 12 1 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Magduriyet yaratıp, çözdüm demek için yasa yapılmaz 11 1 Yanıtla
  • Hakan Çivi Hakan Çivi:
    imar barışı gelece 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
