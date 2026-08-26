Hobi El Sanatlarıyla Aile Bütçesine Katkı

Çorum'da 12 yıl önce hobi olarak başladığı el sanatlarını zamanla mesleğe dönüştüren Sevil Öztürk (44), evinin bir odasını atölyeye çevirerek ürettiği eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

İsviçre'de doğup büyüyen ve 14 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapan, evli ve bir çocuk annesi Öztürk, 2014 yılında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Gençlik Merkezlerinde çeşitli kursların düzenlendiğini öğrendi.

Merak ettiği kursları araştırarak Velipaşa Kadın Kültür Merkezi'ne giden Öztürk, burada el sanatları kursuna başladı. Ebru sanatı, ahşap oyma ve mozaik alanlarında eğitim alan Öztürk, yaklaşık 4 yıl boyunca Kadın Kültür Merkezlerindeki kurslara devam etti.

İlk olarak perspektif kursuna katılan Öztürk, yaklaşık bir yıl boyunca farklı tablolar hazırladı. Ardından kokulu taş ve seramik kurslarına devam eden Öztürk, fuarda sergilediği ürünlere talep gelince hobisini mesleğe dönüştürmeye karar verdi.

Burada aldığı sipariş üzerine kişiye özel olarak mozaikten tablo ve süs eşyaları üreten Öztürk, ürünlerini internet üzerinden satışa sunuyor.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdiye dek Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Afrika ülkelerine de ürün gönderdiğini söyledi.

Fuarda ürünlerinin beğenilmesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Öztürk, "Mozaik ve ahşap oyma kursuna gittiğim süre içinde bir tane sehpa hazırlamıştık. Fuarda benim sehpamı görünce 'Tablo yapar mısın?' diye bir talep geldi. 'Neden olmasın?' dedik. Tabloyla devam ettik bu işe." dedi.

İlk siparişler yakın çevreden

İlk siparişlerin yakın çevresinden geldiğini dile getiren Öztürk, "Önce çevreden siparişler geldi, tanıdıklar vasıtasıyla. Sonra onların tanıdıkları derken kulaktan kulağa yayılınca siparişler oluşmaya başladı. Sonrasında Ankara'ya siparişlerimiz oldu. Devlet kurumlarına, bakanlıklara tablolar yaptım." diye konuştu.

İlk yurt dışı siparişini ise Afrika'dan aldığını aktaran Öztürk, "Afrika'dan bir iş insanına tablo gönderdik. Para kazanmanın sınırlarının olmadığını bu siparişle anladım." ifadelerini kullandı.

El sanatları sayesinde kendi parasını kazandığını ve aile bütçesine katkı sağladığını belirten Öztürk, Kadın Kültür Merkezlerinde aldığı eğitimlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kendisi için pantolon dikerek başladığı dikiş çalışmalarının zamanla siparişlere dönüştüğünü anlatan Öztürk, bone, nihale, yufka defteri, yufka hurcu ve çanta gibi ürünler hazırladığını dile getirdi.

Kadınların kurs ve kadın emeği fuarlarından yararlanmasını tavsiye eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu tür faaliyetler hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Devletimizin kadınlar için sunduğu imkanlar çok fazla. Özellikle kadın kültür merkezleri bu konuda çok önemli. Bayanlara da tavsiyem, evde oturmak yerine kurslara gidebilirler, kendilerini geliştirebilirler, aile bütçesine katkıda bulunabilirler. Bunları nasıl satarım diye düşünmeyin. Belediyemizin düzenlediği kadın emeği fuarları var. Ben orada satmaya başladım. Oralarda size satış imkanı sunuyorlar. Farklı çevreniz oluyor, daha sosyalleşiyorsunuz, farklı fikirler ediniyorsunuz. 'Daha farklı ne yapabilirim?' diye düşünüyorsunuz."

Öztürk, mozaik çalışmalarını geliştirmeyi ve özellikle yurt dışından daha fazla sipariş almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.