Hocalı Katliamı kurbanları, Bosna Hersek\'te anıldı

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da anıldı.
Başkent Saraybosna'daki Dobrinja bölgesinde bulunan Azerbaycan Dostluk Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Azerbaycan'ın Saraybosna Büyükelçisi Vilayat Guliyev ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.
Büyükelçi Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamda şehit olanları artık işgalden kurtarılmış Hocalı'da andıklarını söyledi.
Hocalı'daki anma merkezinin temelinin atıldığını belirten Guliyev, "İnsanlar artık Hocalı'ya dönüyor. Azerbaycan halkının özlemi 32 sene sürdü ve amacımıza ulaştık. Bizim için 'keder günü' olarak bilinen Hocalı, bugün artık hasretin giderildiği kavuşma gününe çevrildi." ifadesini kullandı.
Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenleri de andıklarını vurgulayan Guliyev, tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.
Türkiye Maarif Vakfı öğrencilerinin de katıldığı törende, parktaki anıta çelenk ve çiçeklerin bırakılmasının ardından Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç tarafından dua edildi.
Hocalı Katliamı
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.
Saldırılar sonrasında Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Hocalı'ya girerek savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşını katletti.
Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.
Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te düzenlediği antiterör operasyonunda Hocalı işgalden kurtarıldı.
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