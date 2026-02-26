Hocalı Katliamı'nın Yarasını Unutmadık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Yaşlı, kadın, çocuk demeden yüzlerce masum insanın hunharca katledilmesi, vicdan sahibi herkesin hafızasında derin bir acı bırakmıştır. Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir. Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız."