Hollanda Başbakanı Rutte: NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rutte, Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için önemli bir rol oynadığını vurguladı.
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26.04.2024 18:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda Başbakanı Rutte: NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var - Son Dakika
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