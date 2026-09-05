Hollanda'da 11 kentte Gazze için uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Hollanda'da 11 kentte Gazze için uçurtma şenliği düzenlendi

Hollanda\'da 11 kentte Gazze için uçurtma şenliği düzenlendi
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Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı, Hollanda'nın 11 kentinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ve İsrail'in uçurtma tehditlerine tepki için uçurtma etkinlikleri düzenledi. Rotterdam'daki etkinlikte katılımcılar, 'Özgür Filistin' yazılı uçurtmaları gökyüzüne bırakıp farkındalık için el ilanı dağıttı.

Hollanda'nın farklı kentlerinde, Gazze'deki çocuklarla dayanışma amacıyla uçurtmalar uçuruldu.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından ülkenin 11 kentinde düzenlenen etkinliklerde, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü gerekçesiyle Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulunmasına tepki göstermek amacıyla uçurtmalar uçuruldu.

Rotterdam'daki Noordereiland Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı.

Çocukların ve yetişkinlerin katıldığı etkinlikte, uçurtmaların üzerine "Özgür Filistin", "Gazze'yi kurtar" ifadeleri ile Filistin bayrakları ve renkleri çizildi.

Etkinlikte, Filistin bayrağı şeklinde uçurtmalar da uçuruldu.

Eylemin sonunda, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve insanları bilgilendirmek amacıyla el ilanları dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da 11 kentte Gazze için uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da 11 kentte Gazze için uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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