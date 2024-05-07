Hollanda'da Gazze ile dayanışma gösterileri devam ediyor - Son Dakika
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Hollanda'da Gazze ile dayanışma gösterileri devam ediyor

Hollanda\'da Gazze ile dayanışma gösterileri devam ediyor

Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi kampüsünde başlayan gösteriler, polis müdahalesine rağmen devam ediyor. Öğrenciler, polis şiddetini kınayarak üniversite yönetiminin İsrailli kurumlarla işbirliğini protesto ediyor. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sonlandırmasını isteyerek eylemlerini sürdürüyor. Üniversite yönetimi ise Dışişleri Bakanlığı tavsiyeleri nedeniyle öğrenci değişim programlarının aktif olmadığını belirtiyor.

07.05.2024 22:19
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Hollanda'da Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi (UvA) kampüsünde başlayan gösteriler, polis müdahalesine rağmen devam ediyor.

Öğrenciler, dün başlayan ve bugün sabaha karşı polis müdahalesiyle dağıtılan eylemlerini yeniden sürdürüyor.

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu göstericiler, Roeterseiland kampüsünde kamp kuran öğrencilere yönelik polis şiddetini kınayarak üniversite yönetiminin, İsrailli kurumlarla işbirliğini devam ettirmesini protesto etti.

Polisin, kamp kuran eylemcilere yönelik sert müdahalesini protesto eden grup, bugün Roeterseiland kampüsünde tekrar toplanarak "Kampüste polise hayır" sloganı attı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sonlandırmasını isteyen göstericiler, "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur" ve "UvA seni suça iştirakten yargılıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup daha sonra şehir merkezine doğru yürüyüşe geçerek üniversiteye ait Oudemanhuispoort binasının içinde ve önünde kamp kurmaya başladı.

Göstericiler binanın etrafında barikat kurarken, polis bina etrafını sardı.

Öte yandan üniversite yönetimi, eyleme ilişkin yaptığı açıklamada, UvA'nın, İsrailli 3 üniversiteyle öğrenci değişim anlaşması bulunduğu fakat Dışişleri Bakanlığının olumsuz seyahat tavsiyeleri nedeniyle bu değişim programlarının şu anda aktif olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, UvA araştırmacılarının, kurumsal işbirliğine dayanmaksızın bireysel olarak İsrailli kurumların içinde olduğu 8 projede yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu projeler içerisinde, patlayıcıların tespit edilmesine yönelik "INHERIT" adlı projenin yer alması dikkati çekti.

Hollanda polisi, 6 Mayıs'ta Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kuran öğrencilere gece yarısından sonra sert şekilde müdahale ederek yaklaşık 125 kişinin gözaltına alındığı bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Gazze ile dayanışma gösterileri devam ediyor - Son Dakika

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