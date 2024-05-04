Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı kuruldu - Son Dakika
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Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı kuruldu

Hollanda\'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı kuruldu

Ömer Atıf, Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kurarak çocuklara hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserlik mesajları veriyor. Atıf, Nasreddin Hoca karakteriyle dünyanın farklı ülkelerinde gösteriler yaparak Türk kültürünü tanıtıyor.

04.05.2024 12:49
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Hollanda'da Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Ömer Atıf, Nasreddin Hoca karakteriyle dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserlik mesajları veriyor.

Hollanda'ya 1991'de yerleşen 53 yaşındaki Atıf, ortaokul yıllarında tiyatroya merak saldı.

Gurbetçilerin çocuklarının Türk kültüründen uzak kalmaması için Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfını kuran Atıf, ünlü mizah ustası Nasreddin Hoca'yı hoşgörü, kardeşlik, barış ve iyimserliği öneren mesajlarla anlatıyor.

Nasreddin Hoca'nın yanı sıra Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi karakterleri de canlandıran Atıf, gurbetçilere kültürlerini hatırlatılırken, yabancılara da Türk kültürüne özgü karakterleri ve oyunları tanıtıyor.

"Nasreddin Hoca'yı tanıtmayı kendime bir misyon olarak belirledim"

Memleketi Karaman'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Atıf, mesajlarını bütün insanlığa veren, güldürürken düşündüren, dilden dile fıkraları hikayeleri ve nasihatleri anlatılan Nasreddin Hoca'nın asırlar boyunca milletin gülen yüzü ve tebessüm kaynağı olduğunu söyledi.

Hiciv ve söz sanatı ustası Nasreddin Hoca'nın ilettiği mesajların çok önemli olduğunu, insanlığa etkileyici mesajlarla seslendiğini dile getiren Atıf, çocuklar üzerindeki etkisini görünce Nasreddin Hoca'yı canlandırmaya karar verdiğini söyledi.

Nasreddin Hoca olarak sahnelere çıktığını aktaran Atıf, "Nasreddin Hoca'yı Avrupa'daki özellikle de Hollanda'daki çocuklara tanıtmayı kendime bir misyon olarak belirledim. Yaklaşık 25 yıldır Hollanda'nın ilkokullarında, ortaokullarında ve festivallerinde Nasreddin Hoca tiplemesini yapıyorum. Hollanda'nın meşhur nehrine 6 yıl boyunca yoğurdumu çaldım." diye konuştu.

Nasreddin Hocayı tanıtmak için dünyanın farklı ülkelerini dolaştı

Atıf, dünyanın farklı ülkelerinde gösteriler yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Hacivat ve Karagöz'ün de müzikalini yaptık, Avrupa'daki çocuklara tanıtmaya başladık. Keloğlan'ımızı da aynı şekilde tanıtıyoruz. Duyma engelli çocuklara yönelik oynadığımız sessiz tiyatrolarımız da var. Bu sessiz tiyatroları bütün dünya çocuklarına rahat şekilde oynayabiliyoruz. Gittiğimiz her ülkede bu gösterileri yapıyor, Nasreddin Hoca'nın İngilizce ve Hollandaca broşürlerini dağıtıyoruz. Şu ana kadar Kanada, İngiltere, İsviçre, İsveç, Danimarka, Fransa, Fas ve son olarak Türkiye'de Nasreddin Hoca'yı oynadım. Karamanlı bir sanatçıyım. Buradaki çocuklara, buradaki toprağa bir vefa borcum var. Yapmış olduğum sanatla borcumu eğer bir nebze ödeyebilirsem ne mutlu. İnşallah çocuklara Nasreddin Hoca'yı sevdirebilmişizdir."

Kaynak: AA

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