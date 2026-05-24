Hollanda\'da İslamofobi Tartışıldı

Hollanda'da düzenlenen "İslamofobi Hollanda'da Ne Kadar Derin" panelinde, ülkede Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları tartışıldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda tarafından başkent Amsterdam'da düzenlenen panele, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollanda Temsilciler Meclisi Denk Partisi Milletvekili Stephan van Baarle, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, UID Hollanda Başkanı Ertuğrul Kurt, antropolog ve akademisyen Prof. Dr. Thijl Sunier, avukat Florian Drenth ve insan hakları avukatı Els van de Loo katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde yapılan konuşmalarda, ülkede yaşayan Müslümanların uzun yıllardır yapısal ayrımcılığa maruz kaldığı ve hükümetin bu konuda yeterli adım atmadığı vurgulandı.

Konuşmalarda, hükümetin, Müslümanları hedef aldığı ileri sürülen bazı yasa ve düzenleme hazırlıkları da eleştirildi. Kur'an kurslarına yönelik denetim mekanizmalarını içeren düzenlemeler ile İslami ihtiyaçların sınırlandırılmasına yönelik yasa tekliflerinin, Müslümanların temel haklarını kısıtladığı bildirildi.

Öte yandan panelde, tüm zorluklara rağmen Hollanda'daki Müslüman toplumun giderek daha güçlü ve örgütlü hale geldiği ifade edildi. Konuşmalarda, Müslümanların siyasetten hukuka, girişimcilikten mühendisliğe kadar toplumun her alanında daha görünür olduğu belirtildi.

"Küresel barışa, güvenliğe ve insan onuruna doğrudan bir tehdittir"

Program öncesi konuşma yapan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Müslüman karşıtlığı ve yabancı düşmanlığındaki artışın küresel barış ve toplumsal birliktelik açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ersoy, "Küresel barışın, karşılıklı saygının ve toplumsal birlikteliğin temel değerlerinin ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde bir araya gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Müslüman karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının endişe verici şekilde yükseldiğine dikkati çeken Ersoy, "Bu artık yalnızca toplumsal hoşgörüsüzlük meselesi değildir, küresel barışa, güvenliğe ve insan onuruna doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Nefret söyleminin yalnızca fiziksel alanda değil dijital dünyada da yayıldığını ifade eden Ersoy, "Sosyal medya, özellikle Müslümanlara karşı nefreti körükleyen kontrolsüz bir alan haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bizler her zaman Hristiyanlığa, Yahudiliğe, İslam'a veya diğer inançlara yönelik olsun, dini nefrete karşı verilen uluslararası mücadelenin ön saflarında yer aldık. İslam karşıtlığı, antisemitizm veya inançlara ve değer sistemlerine yönelik her türlü tehditkar söylemin açık ve tereddütsüz şekilde kınanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Küresel taahhütlere rağmen Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve aşağılanması gibi provokatif eylemlerin sürdüğünü belirten Ersoy, Müslüman kadınlar ve gençlerin günlük yaşamlarında sistematik ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdi.

İfade özgürlüğünün, nefret söylemi, ırkçılık ve provokasyon için bir gerekçe olamayacağını vurgulayan Ersoy, "Gelin, nefret diline karşı kararlı ve birlik içinde duralım, onun yerine adaletin ve karşılıklı saygının evrensel değerlerini hakim kılalım." değerlendirmesinde bulundu.

"1970'li yıllardan bu yana ayrımcılığın var olduğunu biliyoruz"

Milletvekili Baarle da Müslüman karşıtlığı ile mücadelede yıllardır yeterli adım atılmamasını eleştirerek, "1970'li yıllardan bu yana ayrımcılığın var olduğunu biliyoruz. Bu durum sayısız araştırmayla ortaya konuldu ancak siyasetin buna karşı çok yetersiz kaldığını her seferinde yeniden görüyoruz. Bu da beni gerçekten çok öfkelendiriyor." dedi.

Toplumda büyük bir güç gördüğünü ifade eden Van Baarle, Hollanda'daki Müslüman toplumunun ülkedeki yerini giderek daha fazla sahiplendiğini belirterek, "Dedeleriniz ellerinde bir bavulla Hollanda'ya geldi. Atalarınızın kanı, teri ve emeği bu ülkede var. Onlar bu ülkenin inşasına katkıda bulundu. Bizler de hep birlikte bu ülkeyi daha iyi hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Buna herkes dahildir, özellikle de Hollanda'da yaşayan Müslümanların yaptığı büyük katkılar." diye konuştu.

UID Genel Başkanı Aslan da Müslüman toplumun devlet kurumlarına güveninin zedelendiğini söyleyerek, "Sürekli sanki yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi bir köşeye itiliyoruz. Oysa saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Yapmadığımız bir şey için neden kendimizi savunmak zorunda kalıyoruz?" ifadesini kullandı.

Müslüman toplumun değişim beklentisi içinde olduğunu dile getiren Aslan, "Bu konunun gündemde tutulması için toplum tüm katmanlarında mücadele etmeli ve her alanda varlık göstermeliyiz. Sivil toplum kuruluşları olarak bu tür paneller ve programlar düzenliyoruz. Bunu sadece Hollanda'da değil, diğer ülkelerde ve farklı kuruluşlarla birlikte de gerçekleştiriyoruz. Bunun devam etmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Müslüman toplumun artık daha eğitimli ve toplumun her alanında aktif olduğunu vurgulayan Aslan, "Aramızda girişimciler, avukatlar ve mühendisler var. Eğitim seviyemizin yükselmesiyle birlikte öz güvenimiz de arttı. Bu gücü hep birlikte İslamofobi ile mücadelede kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

UID Hollanda Başkanı Kurt da Müslüman karşıtlığının yalnızca raporlarda yer alan uzak bir kavram olmadığını belirterek, bunun insanların günlük hayatında hissedilen bir gerçek olduğunu anlattı.

Müslüman karşıtlığının özellikle gençler ve Müslüman kadınlar üzerinde derin etkiler bıraktığını ifade eden Kurt, toplumun bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

UID Hollanda olarak değişimin farkındalık, dinleme ve konuşma cesaretiyle başlayacağına inandıklarını kaydeden Kurt, panelin farklı deneyim ve hikayeleri paylaşarak toplumsal anlayışı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Kurt, "Gerçek değişim yarın başlamaz. Gerçek değişim burada başlar, şimdi başlar." dedi.