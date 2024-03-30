Hollanda'da İsrail Başbakanı ve yerleşimcilere suç duyurusu

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Hollanda'da insan hakları örgütü 30 Mart Hareketi'nin temsilcisi avukat Harun Raza, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yasa dışı yerleşimciler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

Avrupa'daki aktivistlerce " Gazze'deki soykırımın önlenmesi" için kurulan ve adını İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından protestoların yaşandığı "Toprak Günü"nden alan hareketin Hollanda'daki temsilcisi avukat Harun Raza, Netanyahu ve aralarında Hollanda vatandaşlığı olanların da yer aldığı İsrailli yasa dışı yerleşimciler hakkında UCM'ye yaptığı suç duyurusuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Suç duyurusunu Gazze ve Batı Şeria'daki mağdurlar adına 30 Mart'ın yıl dönümünde yaptığını dile getirilen Raza, "Şikayetimiz, Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve B'Tselem gibi dünya çapındaki insan hakları örgütleri ve saygın kuruluşlar tarafından belgelenen kapsamlı kanıtların yanı sıra bu zulümlerin doğrudan mağduru olanların bizzat tanıklıklarıyla desteklenmektedir." dedi.

Soykırım ve diğer sistematik suçlar nedeniyle

Raza, UCM'ye yaptıkları suç duyurusunun dayanağı olarak, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlenen soykırımın yanı sıra insanlığa karşı suç ve savaş suçu gibi yaygın ve sistematik suçları gösterdi.

Şikayet dilekçelerindeki şüphelilerin başında Netanyahu'nun olduğunu kaydeden Raza, "Netenyahu'nun yanı sıra Hollanda ve İsrail vatandaşlığı bulunan yasa dışı yerleşimciler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine ayrıntılı bir şikayette bulunduk." diye konuştu.

Raza, "Şikayetimizde, bu kişileri, toprak hırsızlığı, sömürgeleştirme, soykırım eylemlerine katılma veya suç ortağı olmakla birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarında geniş bir yelpazede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara karışmaya devam etmekle suçluyoruz." ifadesini kullandı.

"Mahkemeyi kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz"

UCM'nin, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs toprakları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Raza, "Bu ciddi suçlar karşında Mahkemeyi kararlı bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Raza, "UCM'ye sunduğumuz suçlamalar, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, mülklerine yasa dışı olarak el konulması ve soykırım iddialarıyla doruğa ulaşan bir apartheid rejiminin kurulması ve sürdürülmesi de dahil olmak üzere insan hakları ve uluslararası hukukun en ağır ihlallerini kapsamaktadır. Bu suçların her biri Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün kabul edilemez bir ihlalidir." diye konuştu.

"Filistinlilere karşı işlenen suçları görmezden gelme dönemi artık sona ermeli"

Uluslararası toplumu ve UCM'yi Filistinlilere karşı yürütülen sistematik ve acımasız politika ile suçlara karşı acilen ve kapsamlı soruşturma başlatmaya çağırdıklarını belirten Raza, şunları kaydetti:

"Mesajımız açıktır, Gazze'de devam eden soykırım da dahil olmak üzere bu iğrenç suçların sorumluları tam olarak hesap verene kadar yasal ve kamusal savunuculuğumuzu yoğunlaştırmak için buradayız. Filistin için adalet sağlanana kadar bu davayı ilerletmeye, yeni kanıtlar sağlamaya ve küresel destek toplamaya kararlıyız. Filistinlilere karşı işlenen suçları görmezden gelme ya da küçümseme dönemi artık sona ermelidir."