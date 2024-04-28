Hollanda'da İsrail'e Karşı McDonald's Protestosu - Son Dakika
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Hollanda'da İsrail'e Karşı McDonald's Protestosu

Hollanda\'da İsrail\'e Karşı McDonald\'s Protestosu

Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, McDonald's şubelerinin önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail ve McDonald's aleyhine dövizler taşıyarak, şirketin Rotterdam merkezindeki şubesinin önünde toplandı. Filistin bayrakları ve yazılı dövizlerle destek veren grup, McDonald's'ın Gazze'deki katliamları finanse ettiğini iddia etti ve broşürler dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Aynı zamanda diğer şehirlerdeki McDonald's şubelerinin önünde de eş zamanlı gösteriler gerçekleştirildi.

28.04.2024 16:17
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Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, hazır yemek zinciri McDonald's'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri yaptı.

İsrail ve McDonald's aleyhine dövizler taşıyan grup, şirketin Rotterdam merkezindeki şubesinin önünde bir araya geldi.

Şubenin önüne Filistin bayrakları ile "McDonald's soykırımı besliyor", "Yaptığın soykırımın yanına ekstra patates kızartması ister misin?", "Gazze saldırı altında" yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, McDonald's'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

Göstericiler, "McDonald's finanse ediyor, İsrail bombalıyor", Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Netanyahu terörist" ve "McDonald's saklanamazsın, soykırımı desteklemeyi bırak" sloganları attı.

Filistin destekçisi gruplar, diğer şehirlerdeki McDonald's şubelerinin önünde de eş zamanlı gösteriler yaptı.

Kaynak: AA

Rotterdam, Filistin, Hollanda, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da İsrail'e Karşı McDonald's Protestosu - Son Dakika

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