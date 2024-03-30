- Hollanda'da kafede tutulan tüm rehineler serbest bırakıldı
AMSTERDAM - Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede sabahın erken saatlerinde başlayan rehine krizinde 4 rehinenin serbest bırakıldığı ve 1 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.
Hollanda'nın doğusundaki Ede'de rehine krizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Ede'de bulunan bir kafede 4 kişinin rehin alındığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye ederken olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.
Hollanda polisi daha sonra yaptığı açıklamada 3 rehinenin serbest bırakıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti. Bölgede güvenliği arttıran polis bir süre sonra da tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
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