Hollanda'da Kuş Gribi Nedeniyle Tecrit Kararı

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LAHEY, 21 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'da kuş gribi vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde kümes hayvanları için tecrit ve koruma altına alınma zorunluluğu getirildi.

Hollanda Tarım Bakanı Femke Wiersma çarşamba günü yaptığı açıklamada hayvan hastalıkları konusunda uzman bir grup tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesine göre ülkede kuş gribi salgınlarının devam etme olasılığını "orta ile yüksek" arasında bulunması üzerine söz konusu önlemin alındığını söyledi.

Bakan, "Ülke çapında bir tecrit ve koruma zorunluluğu getirilmesi, özellikle kümes hayvanlarının refahı üzerindeki etkisi nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken önemli bir önlemdir" dedi.

Karar, 18 Kasım'da Hollanda'nın Putten ve Gelderland kentlerinde ve 20 Kasım'da Almanya'nın Hollanda sınırına yakın Kleve kentinde görülen kuş gribi salgınlarının ardından alındı.