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Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler başlıyor - Son Dakika
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Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler başlıyor

Hollanda'da eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk tarafından hazırlanan raporda, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ve Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) arasında dörtlü bir sağ koalisyon hükümeti kurulması önerildi. Görüşmelerin aralık ve ocak ayında yapılması planlanıyor.

Hollanda\'da sağ koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler başlıyor
11.12.2023 - 22:01,
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Hollanda'da seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk, hazırladığı nihai raporu Temsilciler Meclisine sundu.

Plasterk'in sunduğu raporda Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omtzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Caroline van der Plas'ın lideri olduğu Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) bulunduğu dörtlü "sağ" koalisyon hükümetinin kurulması için görüşme ve araştırmalar yapılması tavsiye edildi.

Raporda, dört parti liderinin hükümetin kurulması aşamasında ilk etapta bir temel unsur üzerinde anlaşmaya varması gerektiği belirtildi.

Temel unsurun içeriğinin anayasanın, temel hakların ve demokratik hukukun üstünlüğünün güvence altına alınması olduğu kaydedilen raporda, bunun için görüşmelerin aralık ve ocak ayında yapılacağı ifade edildi.

Raporda, dört partinin ilk etaptaki görüşmeleri sonucunda temel unsur üzerinde anlaşmaya varılması durumunda, ikinci aşamada göç, sosyal güvenlik, iyi yönetim, uluslararası politika ve iş ortamı, iklim ve tarım gibi konulara ilişkin "gerçek bir anlaşmaya varma olasılığının" olup olmadığının araştırılması gerektiği vurgulandı.

Bu görüşmeler için gözlemci atanacağı ifade edilen raporda, gözlemcinin üçüncü aşamada Temsilciler Meclisindeki diğer partilerin de görüşüne başvurabileceği bildirildi.

Ülkede 13 Aralık'ta raporla ilgili Temsilciler Meclisinde tüm partilerin katılacağı oturum düzenlenecek.

PVV Milletvekili Martin Bosma'nın ve seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) Milletvekili Tom van der Lee'nin aday olduğu Meclis Başkanlığı için 14 Aralık'ta seçim yapılacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hollanda'da sağ koalisyon hükümeti kurulması için görüşmeler başlıyor - Son Dakika


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