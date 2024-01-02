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Hollanda'da Yeni Yıl Kutlamaları: Yüzlerce Kişi Buzlu Denize Atladı - Son Dakika
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Hollanda'da Yeni Yıl Kutlamaları: Yüzlerce Kişi Buzlu Denize Atladı

Hollanda'nın sahil kenti Bloemendaal'da yüzlerce kişi, yeni yılı kutlamak için buzlu Kuzey Denizi'ne atladı. Benzer etkinlikler ülke genelindeki onlarca yerde düzenlenirken, katılımcılar dalışın ardından sıcak çorba ve çikolata içerek keyifli bir şekilde kutlamalarını sürdürdüler.

Hollanda\'da Yeni Yıl Kutlamaları: Yüzlerce Kişi Buzlu Denize Atladı
02.01.2024 - 12:07,
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ÇEKİM TARİHİ: 1 Ocak 2024

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

2. Katılımcıların çeşitli görüntüleri

Hollanda'nın sahil kenti Bloemendaal'da yüzlerce kişi yeni yılı kutlamak için Pazartesi sabahı buzlu Kuzey Denizi'ne atladı.

"Yeni yıl için harika bir başlangıç."

Hollanda'nın çeşitli bölgelerindeki binlerce kişi yeni yılı karşılamak için aynı gün benzer etkinliklere katılarak denize ya da göle atladı.

Bu Hollanda geleneği 1960 yılında sahil kenti Zandvoort'ta bir yüzme kulübünün yeni yıla taze bir başlangıç yapmak için denize atlama etkinliği yapmasıyla başladı. Günümüzde benzer etkinlikler ülke genelindeki onlarca yerde düzenleniyor.

Heyecan verici dalışın ardından sudan titreyerek ama yüzlerinde gülümsemeyle çıkan katılımcılar, sıcak havlulara sarınarak bir fincan sıcak çorba ya da çikolata içmeye yöneldiler.

Dalışını tamamladıktan sonra Xinhua'ya konuşan kent sakini Magica, son yirmi yıldır neredeyse her yıl soğuk dalış yaptığını söyledi.

"Vücudum karıncalanıyor ama çok güzel."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bloemendaal'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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