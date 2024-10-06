Hollanda'dan Lübnan'a Tahliye Uçuşu

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LAHEY, 6 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'dan gelen Hollanda'ya ait ikinci tahliye uçağı Cumartesi günü yerel saatle 21.00 civarı ülkenin güneydoğusundaki Eindhoven kentinde bulunan havalimanına indi.

100'den fazlası Hollanda vatandaşı olmak üzere 170 yolcunun bulunduğu uçakta, hükümetlerinin talebi üzerine tahliye edilen Belçika, Fransa, Avusturya ve İspanya vatandaşları da yer aldı.

Hollanda'ya ait ilk tahliye uçağı Cuma akşamı 100'den fazla Hollanda vatandaşını ülkeye getirmişti.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre şu an için Lübnan'a yeni bir tahliye uçağı gönderilmesi gündemde yok.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı hafta başında yaptığı açıklamada, Lübnan'daki güvenlik durumunun giderek belirsizleştiği uyarısında bulunarak yüzlerce Hollanda vatandaşının tahliye edileceğini bildirmişti.

Hollanda hükümeti, Lübnan'dan askeri ve ticari uçuşlar ya da diğer ülkeler tarafından düzenlenen tahliye amaçlı uçuşlarla Hollanda'ya dönmek isteyenlere yardımcı olma çabalarını sürdürmeyi taahhüt etmişti.