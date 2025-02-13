Hollanda'dan Ukrayna Barış Müzakerelerine Avrupa Vurgusu - Son Dakika
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Hollanda'dan Ukrayna Barış Müzakerelerine Avrupa Vurgusu

Bakan Brekelmans, Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerinde yer almasının güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti.

13.02.2025 14:17
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Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Avrupa'nın Ukrayna barış müzakerelerinde masada olması gerektiğini belirterek, bu konudaki güvenlik garantilerinin, Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan görüşülemeyeceğini belirtti.

Brekelmans, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak şekilde söylediği gibi, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz." ifadesini kullandı.

Müzakerelerin Avrupa'nın güvenliği açısından önemine değinen Brekelmans, "Avrupa'nın da masada olması gerekiyor. Özellikle güvenlik garantileri söz konusu olduğunda, Avrupa ülkelerinin bu görüşmelere katılabilmesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerde, Avrupa'yı kimin temsil edeceği konusunda Avrupa'da her zaman bir görüşme olduğunu dile getiren Brekelmans, "Kimin temsil edeceği benim için en önemli soru değil. En önemli soru, Avrupa güvenlik mimarisi ve güvenlik garantileri konusunda, Avrupa ülkelerinin katılımı olmadan müzakere yapılmamasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Brekelmans, bir gazetecinin "İttifak hangi yöne gidiyor?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Şu anda yapmamız gereken şey, çok yakında ilerleme kaydetmektir çünkü geçmişte uzun tartışmalar yaşadık. Artık her şey daha net hale geliyor. Güç yoluyla barışa ulaşmalı ve bu gücün ne anlama geldiğini tanımlamalıyız."

Brekelmans, "Avrupa'daki kendi güvenliğimizi korumak için önemli bir rol oynamamız ve Ukrayna'da güvenlik garantileri oluşturmak için daha önemli bir rol üstlenmemiz gerekiyor. Bu nedenle masada olmamak gibi bir seçenek yok. Çünkü bu güvenlik garantilerinin uygulanmasında çok önemliyiz. Masaya getirebileceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'dan Ukrayna Barış Müzakerelerine Avrupa Vurgusu - Son Dakika

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