Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen: Türkiye ile İlişkiler Çok İyi, NATO Zirvesi Önemini Gösteriyor

10.04.2026 14:24
Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaparken, 2026 Ankara NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifaktaki rolünü pekiştireceğini belirtti. Bölgesel güvenlik ve işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, dışişleri bakanlığı göreviyle ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını söyledi. Bu ziyaretin ilişkilere verilen değeri gösterdiğini ifade eden Berendsen, NATO ortağı olarak Türkiye'nin güvenlikte önemli bir rol oynadığını ve işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

Ekonomik alanda Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğuna dikkat çeken Berendsen, iki ülke arasında pek çok iş fırsatı bulunduğunu ve karşılıklı çalışan yetenekli insanların ilişkileri güçlendirdiğini anlattı. Ayrıca, Hollanda'da yaşayan Türk-Hollandalıların saygın ve değerli olduğunu belirtti.

Berendsen, Türkiye'nin NATO'daki önemine değinerek, 2026'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin bu rolü vurgulayacağını söyledi. Zirvede birliği göstermenin temel mesele olduğunu, Avrupa ülkeleri olarak yük paylaşımına odaklanacaklarını ve Türkiye'nin stratejik bir bölgesel güç olarak değerli bir rol oynadığını ifade etti. NATO'nun güney kanadında terörle mücadelede Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimaline ilişkin tartışmalarda, Berendsen, NATO ve ABD'nin Hollanda'nın güvenliği için hayati olduğunu belirtti. ABD'nin NATO'da kalmasının sadece Avrupa için değil, kendi çıkarlarına da uygun olduğunu, ortak güvenlik çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Berendsen, İran-ABD geriliminin artmasından endişe duyduklarını, Hürmüz Boğazı'ndaki ekonomik risklere dikkat çekti. Gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir plan oluşturulması için uluslararası baskı uygulanması gerektiğini söyledi. Gazze ve Batı Şeria'ya insani yardım ulaştırılması için uluslararası desteğin önemini vurgularken, Lübnan'daki durumun da endişe verici olduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı takip ettiklerini ve dünyadaki krizlere odaklanmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
