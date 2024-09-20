Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eser İade Etti - Son Dakika
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Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eser İade Etti

Hollanda, sömürge döneminde hukuka aykırı alınan 288 tarihi eseri Endonezya'ya iade edeceğini açıkladı.

20.09.2024 12:48
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Hollanda, sömürge döneminde hukuka aykırı şekilde Endonezya'dan getirilen 288 tarihi eser ve kültür varlığını iade edeceğini açıkladı.

Hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın talebi üzerine Ulusal Koleksiyon'dan 288 tarihi eser ve kültür objesinin bugün iade edileceği bildirildi.

Eserlerin hukuka aykırı şekilde Hollanda'ya getirildiği belirtilen açıklamada, "Sömürge döneminde Endonezya için kültürel öneme sahip bu objeler, haksız yere Hollanda'ya götürülmüştü." ifadesi kullanıldı.

İade edilenler arasında 19. yüzyılın ilk yarısında Cava Adası'ndan Hollanda'ya getirilen Bhairava, Nandi, Ganesha ve Brahma heykellerinin ve 1906 yılında Bali'nin güneyindeki Badung ve Tabanan prensliklerine karşı yapılan savaşın ardından Hollanda'ya götürülen 284 silah, sikke, mücevher ve tekstil eserinin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakan Eppo Bruins, "Sömürge Koleksiyonları Komitesi'nin tavsiyeleri doğrultusunda Hollanda'da hiç bulunmaması gereken objeleri ikinci kez iade ediyoruz. Sömürge döneminde, kültürel nesnelerin yağmalanması ve diğer şekillerde istemsiz olarak elden çıkarılması sıklıkla yaşanmıştır. Bu nesnelerin iadesi adaletin yeniden tesis edilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Sömürge Koleksiyonları Komitesi, Nijerya, Sri Lanka, Hindistan ve Endonezya gibi bir dönem Hollanda'nın sömürgesi altında bulunan veya diğer topluluklardan Hollanda'ya getirilen kültür eserlerinin kökenini araştırarak, iade edilip edilmemesine ilişkin Bakanlığa tavsiye görüş veriyor.

Hollanda, bugün gönderilecek tarihi eserlerle ikinci defa başka bir ülkeden kaçırılan tarihi eserleri iade edecek. Komitenin tavsiyesi doğrultusunda ilk defa 2023 yazında Endonezya ve Sri Lanka'ya tarihi eserlerini iade etmişti.

Kaynak: AA

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