Hollanda genelinde çarşamba günü yapılan grevler toplu taşıma seferlerini aksattı

Hollanda genelinde çarşamba günü yapılan grevler toplu taşıma seferlerini aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda genelinde çarşamba günü yapılan grevler, toplu taşıma seferlerinde aksamalara yol açtı. Greve katılan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve refahın artırılmasını istiyor.
HENGELO, 15 Ekim (Xinhua) -- Hollanda genelinde çarşamba günü düzenlenen grevler toplu taşıma seferlerinde aksamalara yol açtı. Greve katılan çalışanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve çalışanların refahının artırılmasını talep ediyor.
Kaynak: Xinhua
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