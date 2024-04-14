Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı

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Hollanda hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, "Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi." paylaşımında bulundu.

Rutte, "Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.