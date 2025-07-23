Hollanda, İsrail'i Terör Tehditleri Listesine Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollanda, İsrail'i Terör Tehditleri Listesine Aldı

23.07.2025 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NCTV, İsrail'in Hollanda için tehdit oluşturduğunu belirten bir rapor yayımladı. İlk kez listeye girdi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), İsrail'i ilk kez Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesine aldığı bildirildi.

NCTV tarafından yayımlanan "Devlet Aktörlerinin Tehdit Değerlendirmesi" başlıklı raporunda, İsrail'in dezenformasyon faaliyetleriyle Hollanda kamuoyunu ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemeye çalıştığı belirtildi.

Raporda, "İsrail'in Hollanda siyasetini ve toplumunu etkileme girişimi" başlığı altında, geçen yıl Amsterdam'da Maccabi Tel Aviv taraftarlarıyla yaşanan olayların ardından İsrail hükümetine bağlı bir bakanlık tarafından hazırlanan ve resmi kanallar dışında Hollandalı siyasetçi ile gazetecilere gönderilen bir belgeye dikkat çekildi.

Söz konusu belgede Hollanda vatandaşlarının isimlerinin geçtiği, alışılmadık ve istenmeyen bilgiler içerdiği kaydedilen raporda, İsrail ve ABD'nin Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik tehditlerinin kurumun faaliyetlerini sekteye uğratabileceği ifade edildi.

Raporda, Hollanda'nın uluslararası hukuk kurumlarına ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu tehditler karşısında özel bir sorumluluğa sahip olduğu vurgulandı.

NCTV'nin raporunda, Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesinde İsrail ilk kez yer aldı.

Diğer yandan NCTV, daha önce Hollanda servislerinin İsrail menşeli casus yazılım ve dinleme cihazlarına yönelik endişelerini ortaya koymuş olsa da, bu raporda casusluk bölümünde İsrail'in adı geçmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dezenformasyon, Politika, Güvenlik, Hollanda, Güncel, İsrail, Dünya, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda, İsrail'i Terör Tehditleri Listesine Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti
Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş Kazada can veren aile, Kara Harp Okulu için sağlık raporu almaya gitmiş
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

21:51
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi
Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
09:17
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
09:17
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Yol kenarında oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
09:03
Gram altın tarihi rekorunu kırdı İşte güncel altın fiyatları
Gram altın tarihi rekorunu kırdı! İşte güncel altın fiyatları
09:01
Siyasette tansiyon çok yüksek BBP ve DEM Parti birbirine girdi
Siyasette tansiyon çok yüksek! BBP ve DEM Parti birbirine girdi
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 22:08:30. #7.12#
SON DAKİKA: Hollanda, İsrail'i Terör Tehditleri Listesine Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.