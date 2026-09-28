Hollanda, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni diplomatlarının statüsü iptal edilince çağırdı

Hollanda, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni diplomatlarının statüsü iptal edilince çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'in, Hollandalı diplomatların statü ve akreditasyonlarını iptal etmesi üzerine Hollanda, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni salı günü Dışişleri'ne çağırdı. Berendsen, çalışanların statülerinin iptaline ilişkin Büyükelçi'den açıklama istedi ve sınır dışı edilmeyi gereksiz buldu.
Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcileriyle ticaret yasağını yürürlüğe koyan Hollanda'nın Filistin'de görev yapan diplomatlarının diplomatik statü ve akreditasyonlarının iptal edilmesi nedeniyle İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.
Kamu yayın kuruluşu NOS'taki haberde, Berendsen'in Alman mevkidaşıyla görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'nin salı günü Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söylediği belirtildi.
Haberde, Berendsen'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Hollanda temsilciliğinde görev yapan bazı çalışanların diplomatik statülerini iptal etmesine ilişkin Büyükelçi'den açıklama istediği ifade edildi.
Berendsen'in, Hollandalı diplomatik personelin sınır dışı edilmesini "gereksiz" bulduğu kaydedilen haberde, Büyükelçi'den söz konusu kararın ayrıntılarını öğrenmek ve atılan adımın etkilerini görüşmek istediği aktarıldı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını yürürlüğe koyan Hollanda'nın Filistin'de görev yapan diplomatlarının diplomatik statü ve akreditasyonlarını iptal etme kararı aldıklarını açıklamıştı.
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