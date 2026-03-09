Hollanda, Orta Doğu'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısı ve İran'ın misillemeleriyle başlayan kriz sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşlarını kurtarmak isteyen Hollanda, tahliye operasyonlarını sürdürüyor.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hava sahalarının kapanmasıyla Umman'a ulaşan 160'ı ülke vatandaşı 170 kişi, sabah saatlerinde askeri uçakla Mısır'ın Kızıldeniz vilayetine bağlı turistik belde Hurghada'ya ulaştı.

Hollanda Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Bakanlığın ilk tahliye uçağı, Mısır'ın Hurghada kentine güvenli şekilde indi. Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde önümüzdeki günlerde Orta Doğu'dan Hollandalıları getirmek için daha fazla uçuş gerçekleştirilecek." açıklamasında bulunuldu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Orta Doğu'daki durum nedeniyle birçok Hollandalı turist mahsur kaldı. Hollanda hükümeti, ortaklarla işbirliği içinde tahliye uçuşları düzenliyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Yolcuların arasında Orta Doğu'daki bombardımanlar nedeniyle Dubai ve Umman gibi yerlerde mahsur kalan turistler bulunuyor. Hurghada'dan özel seferle Hollanda'ya devam edecekler." ifadeleri kullanıldı.

İlk tahliyeler KLM ile

Hollanda, tahliyeleri 7 Mart'ta Hollanda Kraliyet Hava Yolları (KLM) işbirliğiyle başlattı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "7 Mart sabahı Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 263'ü Hollandalı olmak üzere mahsur kalan 281 turist, KLM ile işbirliği içinde Maskat'tan bir geri dönüş uçuşuyla Schiphol Havalimanı'na indi. Önceki gece de 56 Hollandalı Amsterdam'a ulaştı." bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Suudi Arabistan ve Katar'da bulunan ve Bakanlığın bilgi servisine kayıt yaptıran tüm Hollanda vatandaşlarıyla iletişime geçildiğini ve tahliye için planlama yapıldığını duyurdu.