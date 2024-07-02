Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek ismini çeyrek finale yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında Hollanda ile Romanya karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetti.

Hollanda, favori olduğu maçta Romanya'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek final biletini kazandı. Hollanda'nın golleri, Cody Gakpo (20. dk.), Danyel Malen'den (83 - 90artı3) geldi.

Günün ikinci maçında saat 22.00'de Türkiye A Milli Takımı, Avusturya ile karşılaşacak. Saat 22.00'de Leipzig Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.