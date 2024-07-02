Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçında Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Cody Gakpo ve Danyel Malen'in golleriyle Hollanda, favori olduğu maçı farklı bir skorla kazandı. Türkiye A Milli Takımı ise Avusturya ile saat 22.00'de karşılaşacak.

02.07.2024 21:22
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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında Hollanda, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek ismini çeyrek finale yazdırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçları bu akşam oynanıyor. Günün ilk maçında Hollanda ile Romanya karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetti.

Hollanda, favori olduğu maçta Romanya'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek final biletini kazandı. Hollanda'nın golleri, Cody Gakpo (20. dk.), Danyel Malen'den (83 - 90artı3) geldi.

Günün ikinci maçında saat 22.00'de Türkiye A Milli Takımı, Avusturya ile karşılaşacak. Saat 22.00'de Leipzig Stadyumu'ndaki mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Kaynak: ANKA

Avusturya, Hollanda, Türkiye, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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