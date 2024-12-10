Hollanda Sınır Kontrollerini Sıkılaştırdı

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LAHEY, 10 Aralık (Xinhua) -- Hollanda, hükümetin düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak pazartesi günü sınır kontrollerini sıkılaştırdı.

İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, Hollanda RTL News'e yaptığı açıklamada, "Bu önlem Hollanda'ya yasadışı göçmen akışını engellemeyi amaçlıyor. Bu sadece sembolik bir önlem değil, kesinlikle somut bir etkisi olacak. Ayrıca, caydırıcı bir rol de oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Faber, Kasım ayında yaptığı açıklamada güçlendirilmiş sınır kontrollerinin 9 Aralık'ta başlayacağını ve altı ay boyunca devam edeceğini duyurmuştu. Açıklamaya göre, kontroller sınır bölgelerindeki ekonomik ve günlük trafiği en az kesintiye uğratacak şekilde uygulanacak.

Açıklamaya göre, havalimanlarında kontroller sadece düzensiz göç veya sınır ötesi suç riski taşıyan belirli uçuşlara yönelik olacak.

Hollanda'nın bu adımı, Almanya'nın eylül ayında düzensiz göç, terörizm tehditleri ve sınır ötesi organize suçlarla mücadele amacıyla tüm kara sınırlarında pasaport kontrollerini yeniden başlatmasının ardından geldi.

Hollanda'nın, doğuda Almanya ve güneyde Belçika ile kara sınırları bulunuyor.