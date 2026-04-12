Hollanda Tesla'nın FSD Sistemine Onay Verdi, Türkiye'deki Etkileri Merakla Bekleniyor

Hollanda, Tesla'nın FSD (Full Self-Driving) sistemine onay vererek Avrupa'da otonom sürüş teknolojisinde önemli bir adım attı. Bu durum, Avrupa'daki otonom sürüşün Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda soruları beraberinde getiriyor ve yerel otomotiv sektörü ile tüketicilerde merak uyandırıyor. RDW, yazılımın 1,5 yılı aşkın süre boyunca kapalı pistlerde ve halka açık yollarda test edildiğini, 1,6 milyon kilometreden fazla yol kat edildiğini, 4,500'den fazla senaryo denendiğini ve 13,000'den fazla müşteri deneme sürüşü gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hollanda'nın onayı, sistemin hukuki olarak bir 'Sürüş Destek Sistemi' (Level 2) olarak sınıflandırıldığını gösteriyor, bu da sürücülerin hala direksiyon başında sorumluluk taşıdığı anlamına geliyor. RDW, sürücülerin dikkatini sürekli denetliyor ve hata durumlarında müdahale etmeleri gerektiğini belirtiyor. Hollanda'dan alınan onay otomatik olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli değil, ancak Hollanda'nın liderliği diğer ülkelerde benzer onayların alınmasına yol açabilir. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde görüşmeler sürüyor ve Tesla'nın hedefi 2026 yazına kadar Avrupa'da geniş kapsamlı bir lansman gerçekleştirmek.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmasa da otomotiv mevzuatında AB ve UN/ECE regülasyonlarını takip ediyor, bu da FSD sisteminin onaylanabilmesi için hukuki altyapının hazır olabileceği anlamına geliyor. UN R171 regülasyonu Türkiye'de yürürlüğe girdiğinde, Tesla'nın başvurusu için altyapı kendiliğinden hazır hale gelecektir. Hollanda'nın onayı şu an için ulusal ve geçici olsa da, Avrupa Komisyonu'nun 'AB Tip Onayı' kapsamına alması durumunda Türkiye de bu sertifikasyonu baz alarak FSD'yi daha hızlı onaylayıp kullanıma sunabilecektir, bu da Türkiye'deki Tesla kullanıcıları için büyük bir fırsat yaratabilir.