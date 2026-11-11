Hollanda, Tunus'un kıyı erozyonuyla mücadelesine 60,9 milyon avroluk hibe sağlayacak - Son Dakika
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Hollanda, Tunus'un kıyı erozyonuyla mücadelesine 60,9 milyon avroluk hibe sağlayacak

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Tunus ile Hollanda, kıyı erozyonuna karşı program için 60,9 milyon avroluk hibe anlaşması imzaladı. Hibe, programın dördüncü, beşinci ve ek aşamasında Binzert, Monastir, Cerbe ve Nabil kıyılarında kullanılacak.

Tunus ile Hollanda, Tunus'un kıyı şeridini erozyon ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı korumaya yönelik program için 60,9 milyon avroluk hibe anlaşması imzaladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus ile Holanda arasında Tunus kıyı şeridinin korunmasına yönelik programın finansmanını kapsayan bir hibe anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Başkent Tunus'ta düzenlenen törende anlaşmaya, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Hollandalı Invest International B.V. kuruluşunun Genel Müdürü Melanie Maas Geesteranus imza attı.

Törene Hollanda'nın Tunus Büyükelçisi Dewi van de Weerd ile Almanya'nın Tunus Büyükelçisi Elisabeth Wolbers de katıldı.

Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, imza töreni kapsamında Geesteranus ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hollanda'nın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesini arzuladıklarını belirtti.

Nefti, özellikle tarım, su yönetimi, ulaştırma ve altyapı alanlarında Hollanda'nın uluslararası tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Invest International B.V. Genel Müdürü Geesteranus da ülkesinin, Kuzey Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğü Tunus ile işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiğini kaydetti.

Hollanda'nın sağlayacağı hibe, Tunus'un kıyı şeridini korumaya yönelik programın dördüncü ve beşinci aşamaları ile ek aşamasının finansmanında kullanılacak.

2013 yılında Tunus-Almanya işbirliği kapsamında başlatılan ve Almanya'nın Yeniden Yapılanma Kredi Kurumu (KfW) tarafından finanse edilen program çerçevesinde, kıyı erozyonundan etkilenen bölgelerde koruma ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Yeni finansman kapsamında Binzert, Susa'nın güneyindeki Monastir vilayetindeki Skanes ve Karraya bölgelerine uzanan kıyı şeridi ile Cerbe Adası'nın kuzeydoğu kıyılarında koruma çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca Nabil vilayetindeki Beni Hiyar ile Yasmin Hammamet arasındaki kıyı şeridinin korunmasına yönelik bir çalışma yapılacak.

Programla kıyı erozyonunun etkilerinin azaltılması, plajların ve kıyı altyapısının korunması, iklim değişikliğinin kıyı bölgelerinde oluşturduğu risklere karşı dayanıklılığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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