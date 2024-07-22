Hollywood'dan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine tepkiler

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine Hollywood dünyasından farklı tepkiler geldi.

Hollywood dünyasından bazı ünlü isimler Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinden duydukları üzüntüyü bazıları ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına desteklerini ifade etti.

ABD'li besteci, şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Barbra Streisand, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Streisand, "Biden, 4 yıllık görev süresinde önemli başarılara imza atmış bir kişi olarak tarihe geçecek." diyerek kendisine teşekkür etti.

Oscar ödüllü şarkıcı Billie Eilish'in kardeşi ve şarkı yazarı Finneas O'Connell, sosyal medya hesabında ailesinin Biden ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. O'Connell, Biden'ın gururunu bir kenara bıraktığını, bunun için kendisine saygı duyduğunu belirtti.

Star Wars filmi yıldızı Mark Hamill, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'a teşekkür ederek, "Biden başka hiçbir başkanın yapamadığı başarılara imza atmıştır." ifadesini kullandı.

"Grey's Anatomy" ve "Scandal" dizilerinin yapımcısı, senarist ve yönetmen Shonda Rhimes, hizmetlerinden dolayı Biden'a teşekkür etti.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi üzerine yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Harris'e destek

Öte yandan pek çok sanatçı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına destek verdi.

Oyuncu Kathy Griffin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harris'e desteğini ifade ederken "Haydi tarih yazalım, nihayet!" ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü yönetmen Spike Lee, Harris'in fotoğrafını "kız kardeş kurtarmaya geliyor" sözleriyle paylaştı.

Oyuncu Jamie Lee Curtis da Harris'in fotoğrafını paylaşarak destek mesajı verdi.

"Abbott Elementary" dizisi oyuncusu Sheryl Lee Ralph de sosyal medya hesabından Harris ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.