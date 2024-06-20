Hollywood Yıldızı Woody Harrelson Tatil İçin Datça'yı Tercih Etti - Son Dakika
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Hollywood Yıldızı Woody Harrelson Tatil İçin Datça'yı Tercih Etti

Hollywood'un ünlü yıldızı Woody Harrelson, Muğla'nın Datça ilçesine tatil için geldi. Harrelson, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte mütevazi bir restoranda yemek yedi ve Türkiye'nin mavi bayraklı koylarını kendi teknesiyle gezdi. Ünlü oyuncu, yarın Türkiye'den ayrılacak.

20.06.2024 13:05
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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL)- En son The Man from Toronto filminde oynayan (Torontolu adam) Hollywood'un ünlü starı Woody Harrelson, tatil için Muğla'nin Datça ilçesine geldi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Woody Harrelson Türkiye'yi ziyaret etti. Ünlü yıldız, dünyada gidebileceği pek çok turizm merkezi olmasına karşın  Datça'yı tercih etti. Harrelson, akşam yemeğini Palamutbükü'nde bir restoranda eşi Laura Loulie, ailesi ve arkadaşları ille mütevazi bir yemek yedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Harrelson, kendi teknesiyle Türkiye'nin mavi bayraklı koylarını dolaştığını ve yarın Türkiye'den ayrılacağını belirtti.

Emmy Ödüllü ödüllü Amerikalı oyuncu Woody Harrelson, 1997 yılında Skandalın Adı Larry Flynt filmi ile En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Jordan ve Berrett isimli iki kardeşi olan Harrelson, Lübnan Yüksek Okulun'a ve ardından İndiana'daki Henovor Koleji'ne gitti. 1985 yılında TV serisi Cheers ile oyunculuk kariyerine başladı. Owen Wilson, Wesley Snipes ve Michael J. Fox ile yakın arkadaş olan Harrelson, True Detective dizisinde Matthew McConaughey ile başrolü paylaştı. The Cowboy Way, Scorched, EDTv, Kingping, Katil Doğanlar filmleri ile kariyerinde başarıyı yakalayan oyuncu 1990 yılında People dergisi tarafından dünyanın en güzel 50 insanından biri seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hollywood Yıldızı Woody Harrelson Tatil İçin Datça'yı Tercih Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollywood Yıldızı Woody Harrelson Tatil İçin Datça'yı Tercih Etti - Son Dakika
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