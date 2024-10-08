Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri 5. Kez Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri 5. Kez Düzenlendi

Homeros\'un Bornova\'sında Kitap Günleri 5. Kez Düzenlendi

Bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri', on binlerce kitapseveri bir araya getirdi. Etkinlikte ünlü yazarlar söyleşiler yaparak okurlarıyla buluştu ve çeşitli atölyelerle çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirildi.

08.10.2024 10:44  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- "Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri", bu yıl 5'inci kez düzenlendi ve on binlerce kitapseveri ağırladı. Bornova Büyükpark'ta gerçekleşen organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kitap Günleri'ni önümüzdeki yıllarda daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

10 gün süren organizasyon kapsamında ünlü yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak yer aldı. Ayrıca, İnci Aral, Üstün Dökmen, Mine Söğüt, Balçiçek İlter, Cezmi Ersöz, Deniz Erbulak, Latife Tekin ve Av. İsmail Doğan Subaşı gibi tanınmış yazarlar da okurlarıyla buluşarak, kitapları ve edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Yazarlar, imza etkinlikleriyle de kitaplarını okurları için imzaladı. Kitap Günleri, üç farklı sahnede düzenlenen etkinlikler, çocuklara yönelik özel atölyeler, konserler ve dinletilerle dolu dolu geçti. Özellikle çocuklara yönelik düzenlenen yaratıcı yazarlık, resim ve hikaye anlatımı gibi atölyeler, minik katılımcıların hayal dünyalarını geliştirmelerine olanak tanıdı. Etkinliğin kapanışında Ayfer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yüzlerce katılımcının eşlik ettiği konser, on günlük edebiyat şölenine keyifli bir kapanış sundu.

"Organizasyonu daha da büyüteceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kitap Günleri'nin sadece Bornova ve İzmir için değil, Türkiye genelinde de büyük önem taşıdığını

belirtti. Eşki, "Homeros'un Bornova'sını dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Edebiyat ve sanat, toplumları dönüştürme gücüne sahip. Bu anlamda Kitap Günleri, genç nesiller için yeni başlangıçlar yaratırken ve Bornova'yı kültürel olarak bir çekim merkezi haline getiriyor. Kitapla büyüyen nesiller, yarının aydınlık dünyasına katkı sağlayacaklar. Organizasyona gösterilen yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği daha da büyüteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, Eğitim, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri 5. Kez Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
15:36 Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a rekor zam Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam
15:34 Beyoğlu’nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
15:13 Meteoroloji uzmanları İstanbul’a ilk kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi
15:08 Las Vegas’ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 11:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri 5. Kez Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.