Homeros\'un Bornova\'sında Kitap Günleri 5. Kez Düzenlendi

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(İZMİR)- "Homeros'un Bornova'sında Kitap Günleri", bu yıl 5'inci kez düzenlendi ve on binlerce kitapseveri ağırladı. Bornova Büyükpark'ta gerçekleşen organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kitap Günleri'ni önümüzdeki yıllarda daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

10 gün süren organizasyon kapsamında ünlü yazar Ahmet Ümit onur konuğu olarak yer aldı. Ayrıca, İnci Aral, Üstün Dökmen, Mine Söğüt, Balçiçek İlter, Cezmi Ersöz, Deniz Erbulak, Latife Tekin ve Av. İsmail Doğan Subaşı gibi tanınmış yazarlar da okurlarıyla buluşarak, kitapları ve edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Yazarlar, imza etkinlikleriyle de kitaplarını okurları için imzaladı. Kitap Günleri, üç farklı sahnede düzenlenen etkinlikler, çocuklara yönelik özel atölyeler, konserler ve dinletilerle dolu dolu geçti. Özellikle çocuklara yönelik düzenlenen yaratıcı yazarlık, resim ve hikaye anlatımı gibi atölyeler, minik katılımcıların hayal dünyalarını geliştirmelerine olanak tanıdı. Etkinliğin kapanışında Ayfer Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yüzlerce katılımcının eşlik ettiği konser, on günlük edebiyat şölenine keyifli bir kapanış sundu.

"Organizasyonu daha da büyüteceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Kitap Günleri'nin sadece Bornova ve İzmir için değil, Türkiye genelinde de büyük önem taşıdığını

belirtti. Eşki, "Homeros'un Bornova'sını dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Edebiyat ve sanat, toplumları dönüştürme gücüne sahip. Bu anlamda Kitap Günleri, genç nesiller için yeni başlangıçlar yaratırken ve Bornova'yı kültürel olarak bir çekim merkezi haline getiriyor. Kitapla büyüyen nesiller, yarının aydınlık dünyasına katkı sağlayacaklar. Organizasyona gösterilen yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği daha da büyüteceğiz" diye konuştu.