Honda'nın Net Karı İki Katına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Honda'nın Net Karı İki Katına Çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honda'nın Nisan-Haziran 2026 dönemi net karı 450,9 milyar yene ulaştı, araç satışları arttı.

Honda Motor'un Nisan-Haziran 2026 dönemi net karı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artarak 450,9 milyar yene (2,86 milyar dolar) çıktı.

Tokyo merkezli Japon üretici Honda, yaptığı açıklamada, 2026 mali yılı bilançolarına dair güncel verileri ve beklentilerini duyurdu.

Buna göre Nisan-Haziran 2026 döneminde net kar, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artarak 450,9 milyar yene (2,86 milyar dolar) çıktı.

Üretici şirketin net kar artışına Kuzey Amerika pazarında araç satışlarındaki yükseliş ile Japon yeninin döviz karşısındaki değer kaybı olumlu yansıdı.

Satış gelirlerinin yüzde 13,5 artışla yaklaşık 6 trilyon yene (38 milyar dolar) çıktığı çeyrek dönemde, işletme karı da iki kattan fazla artışla 530,7 milyar yene (3,3 milyar dolar) yükseldi.

Honda Baş Finans Direktörü Kawaguçi Masao, gazetecilere açıklamasında, "Yükselen ham petrol fiyatları nedeniyle hibrit ve enerji tasarruflu araçlarımıza büyük talep var." ifadelerini kullandı.

Şirket, Mart 2027'de sona erecek 2026 mali yılı kapsamlı net kar beklentisini, daha önce duyurduğu 260 milyar yenden 400 milyar yene çıkardı.

Kaynak: AA

Finans, Güncel, Honda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Honda'nın Net Karı İki Katına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı
“Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu“ demişti Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu "Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu
Fatih’te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Alzheimer hastası kadın evden not bırakıp kayboldu Alzheimer hastası kadın evden not bırakıp kayboldu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

08:36
Trump’ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi Ramak kala kurtuldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu
08:26
Savaşın galibi petrol devleri oldu Dakikada 700 bin dolar kazandılar
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar
07:40
Acil serviste 71 bin TL’lik fatura Gurbetçi genç kız isyan etti
Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti
07:30
Park halindeki araca çarpıp yan yattı Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti
Park halindeki araca çarpıp yan yattı! Gazetecilere verdiği yanıt pes dedirtti
07:24
Reddedilince dehşet saçtı Öğretmenini okul kapısında katletti
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti
07:09
Ece Seçkin konsere damga vurdu İddialı koreografisi dikkat çekti
Ece Seçkin konsere damga vurdu! İddialı koreografisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 08:49:38. #7.13#
SON DAKİKA: Honda'nın Net Karı İki Katına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.