Hong Kong'da açılan yapay zeka merkezi insansı robotları simülasyonlarla eğitecek - Son Dakika
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Hong Kong'da açılan yapay zeka merkezi insansı robotları simülasyonlarla eğitecek

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Hong Kong\'da açılan yapay zeka merkezi insansı robotları simülasyonlarla eğitecek
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Hong Kong'da somutlaşmış yapay zeka için ilk uluslararası uygulama merkezi açıldı. Merkez, insansı robotları simülasyonlarla eğiterek imalat, lojistik ve kamu hizmetlerine destek sağlayacak; yapay zeka sübvansiyon programına 1 milyar Hong Kong doları ek kaynak ayrılacak.

HONG KONG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yapay zekanın sanayide kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, somutlaşmış yapay zeka alanındaki ilk uluslararası uygulama merkezi perşembe günü açıldı.

Hong Kong Verimlilik Konseyi'ne bağlı Hong Kong Endüstriyel Yapay Zeka ve Robotik Merkezi tarafından kurulan uygulama merkezi, somutlaşmış yapay zekanın imalat, akıllı lojistik, perakende hizmetleri, bakım ve kamu hizmetleri alanlarında kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla teknoloji desteği sağlayacak yedi ortağı ve simülasyon senaryoları sunacak sekiz uluslararası ortağı bir araya getirecek.

Merkezin başkanı Sunny Tan, somutlaşmış yapay zekanın geliştirilmesinde kilit unsurun insansı robotları farklı senaryolara uyarlamak olduğunu söyledi. Uygulama merkezi, geliştiricilerin Çin anakarası ve yurt dışı pazarlarına daha hızlı girmelerine yardımcı olmak amacıyla insansı robotları, dünyanın farklı ülkelerinde ve bölgelerinde gerçek yaşam görevlerinden esinlenerek oluşturulan simülasyonlarla eğitecek.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin inovasyon, teknoloji ve sanayiden sorumlu sekreteri Sun Dong açılış töreninde yaptığı konuşmada, insansı robotların ve somutlaşmış yapay zekanın sanayide dönüşümü hızlandırabilecek çığır açıcı teknolojiler olduğunu söyledi. Sun, Hong Kong'un teknolojiyi fabrikalara taşıma konusundaki güçlü yönlerinden yararlanacağını ve yeni sanayileşme sürecini hızlandıracağını ifade etti.

Sun, yapay zeka alanındaki çalışmalarını sürdüren yönetimin, yapay zeka sübvansiyon programına 1 milyar Hong Kong doları (yaklaşık 127 milyon ABD doları) ek kaynak ayıracağını ve piyasa yatırımlarını yapay zeka ile insansı robotlara yönlendirmek amacıyla bu yıl içinde 10 milyar Hong Kong doları büyüklüğünde bir sanayi fonu oluşturacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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