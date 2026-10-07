Hong Kong, Fraser Enstitüsü\'nün 2026 raporunda yeniden en özgür ekonomi seçildi

HONG KONG, 7 Ekim (Xinhua) -- Fraser Enstitüsü'nün Dünya Ekonomik Özgürlükler 2026 Yıllık Raporu'nda Hong Kong bir kez daha dünyanın en özgür ekonomisi seçildi.

Hong Kong, salı günü açıklanan rapor kapsamında değerlendirilen beş alandan "uluslararası ticaret özgürlüğü" kategorisinde zirvedeki yerini korurken, "düzenlemeler" alanında ise ikinci sırada yer aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü, raporda Hong Kong'un açık, verimli ve adil iş ortamının yanı sıra serbest piyasa ekonomisi olarak güçlü yönlerinin bir kez daha teyit edildiğini söyledi.

Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı ve ticari korumacılığın yükseldiği bir ortamda Hong Kong'un serbest liman statüsünü, sıfır gümrük vergisi politikasını ve basit ve düşük vergi sistemini koruma kararlılığını sürdürdüğünü kaydeden sözcü, bölgenin dünyanın dört bir yanından yatırımcı ve girişimcilere güvenli, istikrarlı, adil, öngörülebilir ve uluslararasılaştırılmış bir iş ve yatırım ortamı sunduğunu belirtti.

Çin'in yüksek standartlı ve çift yönlü dışa açılıma bağlılığını sürdürdüğünü ve teknolojik inovasyonda yeni atılımlar gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan sözcü, ülkenin küresel ekonomik büyüme için önemli bir istikrar unsuru ve itici güç olduğunu söyledi. Sözcü, "tek ülke, iki sistem" çerçevesinde Çin'in güçlü desteğini arkasına alan Hong Kong'un dünyayla yakın bağlarını koruduğunu da ifade etti.

Sözcü, ileriye dönük olarak Çin'in güçlü desteğiyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin, toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışmaya devam ederek, "dört merkez ve bir üs" rolünü daha da pekiştirmeye ve Kuzey Metropolü'nün gelişimini hızlandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Sözcü, sosyal ve ekonomik büyümeye daha güçlü bir ivme kazandıracaklarını, yerel işletmeler ve halk için daha geniş kalkınma olanakları yaratacaklarını ve dünya genelindeki şirketler, yatırımcılar ve yeteneklere daha fazla fırsat sunacaklarını sözlerine ekledi.