Hong Kong'un ilk özel yöneticisi Tung Chee-hwa 89 yaşında vefat etti

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ilk özel yöneticisi Tung Chee-hwa'nın, 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Tung'un ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Hong Kong'un "kira dönemi" sonrası Çin tarafından seçilen ilk özel yöneticisi Tung'un 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

"Tek ülke iki sistem"

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölgesi olan Hong Kong, Çin'in "afyon savaşı"nı İngiltere'ye karşı kaybetmesinden sonra 1842'de bu ülkeye devredilmişti.

Çin, daha sonra 1 Temmuz 1898'de Hong Kong dahil bölgedeki 235 adayı İngiltere'ye 99 yıllığına kiraladı. Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere'nin hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredildi.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke iki sistem" politikasıyla kendi idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanındı.

Hong Kong'un "kira dönemi" sonrası, Çin tarafından seçilen ilk özel yöneticisi Tung Chee-hwa, 1997-2005 tarihlerinde görev yaptı.

Görev süresi 2002'de dolmasına rağmen tekrar seçilen Tung, uygulamak istediği tartışmalı güvenlik yasaları ve ekonomik kriz nedeniyle 500 binden fazla kişinin sokaklara dökülmesine sebep oldu.