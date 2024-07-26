Hong Kong ve Peru arasında serbest ticaret anlaşması tamamlandı

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HONG KONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, Çin'in Hong Kong bölgesi ve Peru arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlandığını açıkladı.

Peru'nun bağımsızlığının 203. yıldönümünü kutlamak üzere Perşembe günü düzenlenen resepsiyonda konuşan Chan, serbest ticaret anlaşmasının mal ve hizmet ticareti, yatırım, fikri mülkiyet ve diğer ilgili alanları kapsayacağını söyledi.

"Uzaktaki yakın bir dost, uzaktaki bir ülkeyi yakınlaştırır" diyen Chan, serbest ticaret anlaşmasının iki ekonomi arasındaki ticari ve mali bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra ikili ilişkileri de geliştireceğini ifade etti.

Chan, ticaret, turizm, sanat ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin daha da derinleşeceğini belirtti.