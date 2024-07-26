Hong Kong ve Peru arasında serbest ticaret anlaşması tamamlandı - Son Dakika
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Hong Kong ve Peru arasında serbest ticaret anlaşması tamamlandı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Finans Sekreteri Paul Chan tarafından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong ve Peru arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri tamamlandı. Anlaşma, mal ve hizmet ticareti, yatırım, fikri mülkiyet ve diğer ilgili alanları kapsayacak ve iki ekonomi arasındaki ticari ve mali bağları güçlendirecek. Ayrıca, ticaret, turizm, sanat ve kültür gibi alanlarda işbirliği de derinleşecek.

26.07.2024 16:01
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HONG KONG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin Finans Sekreteri Paul Chan, Çin'in Hong Kong bölgesi ve Peru arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlandığını açıkladı.

Peru'nun bağımsızlığının 203. yıldönümünü kutlamak üzere Perşembe günü düzenlenen resepsiyonda konuşan Chan, serbest ticaret anlaşmasının mal ve hizmet ticareti, yatırım, fikri mülkiyet ve diğer ilgili alanları kapsayacağını söyledi.

"Uzaktaki yakın bir dost, uzaktaki bir ülkeyi yakınlaştırır" diyen Chan, serbest ticaret anlaşmasının iki ekonomi arasındaki ticari ve mali bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra ikili ilişkileri de geliştireceğini ifade etti.

Chan, ticaret, turizm, sanat ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin daha da derinleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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