CENEVRE, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Yasama Konseyi'nin bir üyesi olan Junius Ho Kwan-yiu, HKSAR Temel Yasası'nın 23. maddesinin bölgede güvenlik ve sosyal istikrarın korunmasını önemli şekilde güvence altına alacağını belirtti.
Uluslararası Probono Hukuk Hizmetleri Derneği'ni temsil eden Ho, bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumundaki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı.
2019'daki Hong Kong protestolarından sağ kurtulan biri olarak Cenevre'de bulunduğunu söyleyen Ho, 6 Kasım 2019'da Tuen Mun semtindeki bir kampanya etkinliğinde kendisini destekliyormuş gibi davranan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Temsilci, "Saldırganın bıçağı kalbimi sıyırdığı için bugün buradayım ve böyle bir olayın sivil toplumda bir daha yaşanmasını asla istemem" dedi.
Yaklaşık 2,2 milyon Hong Konglunun desteğiyle anayasal görevin nihayet gerçeğe dönüşeceğini belirten Ho, bir daha hiç kimsenin Hong Kong'daki yerel teröristlerin zorbalığı ve gözdağı tehdidine maruz kalmaması temennisinde bulundu.
Ho ayrıca 23. maddenin uygulanmasının, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nde belirtilen uluslararası insan hakları standartları ile HKSAR Temel Yasası'nın 39. maddesinde belirtilen uluslararası çalışma sözleşmelerinin usule ait gerekli güvencelerini kanunlaştıracağını belirtti.
Hong Kong'un her zamankinden daha güvenli olacağına işaret eden Ho, BM İnsan Hakları Konseyi'nin de kentteki insan hakları ile bu haklara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip uygulanmaya devam edeceğini bilmekten memnun olacağına inandığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Hong Kong Yasama Konseyi Üyesi: HKSAR Temel Yasası Güvenlik ve Sosyal İstikrarı Koruyacak - Son Dakika
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