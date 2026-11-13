Hopa'da atmacacılık geleneği 100 atmacanın doğaya salınmasıyla yaşatıldı - Son Dakika
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Hopa'da atmacacılık geleneği 100 atmacanın doğaya salınmasıyla yaşatıldı

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Hopa\'da atmacacılık geleneği 100 atmacanın doğaya salınmasıyla yaşatıldı
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Artvin'in Hopa ilçesinde atmacacılık kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen programda 100 atmaca doğaya bırakıldı. Hopa Kaymakamlığı koordinasyonundaki etkinlikte folklor gösterisi sunuldu, jürinin seçtiği sezonun en güzel atmacası ödüllendirildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde geleneksel "atmacacılık" kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için 100 atmaca doğaya bırakıldı.

Hopa Kaymakamlığının koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünce Hopa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi.

Kaymakam Uğur Karakaya, atmacacılığın kentin doğası, coğrafyası, tarihi ve kültürüyle bütünleşen bir gelenek olduğunu söyledi.

Çevre ve doğa bilincinin coğrafya insanıyla bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birinin atmacacılık??????? kültürü olduğunu belirten Karakaya, "Babadan oğula, dededen toruna avcılığın geliştirilmesinde atmacacılığın çok önemli bir rolü ve yeri var." dedi.

Karakaya, atmaca figürünün Hopa ile bütünleştiğini de kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu ise geleneğin sürdürülmesinin doğaya duyarlı avcılar ve atmacacılar sayesinde devam ettiğini vurguladı.

Geleneği koruyarak devam ettirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Aloğlu, atmacacılığın doğru anlaşılması ve birlik ruhunun korunması adına bu tür programların önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından folklor ekibi gösteri sundu. Jüri tarafından seçilen "sezonun en güzel atmacası"nın sahibine ödül verildi.

Program, Artvin ve Rize'de yıl boyunca tutulan 100 atmacanın doğaya salınmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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