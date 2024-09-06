13 POLİSE DE BERAAT
Artvin'in Hopa ilçesinde biber gazıyla fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 13 polis hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Ara sonrası devam eden duruşmada mahkeme heyeti, olayda müdahalenin orantılı olduğuna kanaat getirerek, 13 polis hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.
Son Dakika › Güncel › Hopa'da biber gazıyla fenalaşan öğretmenin ölümü davasında 13 polis beraat etti - Son Dakika
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