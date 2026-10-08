Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda tır parkına kaya düştü, 1 kişi öldü - Son Dakika
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Hopa'da Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda tır parkına kaya düştü, 1 kişi öldü

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Hopa\'da Karadeniz Sahil Yolu\'ndaki heyelanda tır parkına kaya düştü, 1 kişi öldü
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Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak tır parkına düştü; olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken tır parkındaki bazı araçlar hasar gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, tır parkına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında tırın yanında bulunan sürücü Kasım T. (45), kayanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kasım T'nin cenazesi, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır parkındaki bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Kaynak: AA
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